La nuova serie di Zerocalcare rappresenta la conclusione dell’arco narrativo dei personaggi introdotti nelle prime due stagioni. La produzione è più cupa rispetto alle precedenti, ma presenta un respiro più cinematografico. La narrazione si concentra sui cambiamenti e sulle vicende finali dei protagonisti, mantenendo uno stile visivo che privilegia l’estetica cinematografica. La serie si inserisce in un percorso di evoluzione stilistica e narrativa dell’autore, senza alterare la struttura di base delle storie precedenti.

“La nuova serie è la fine dell’arco narrativo dei personaggi che c’erano nelle prime due. Si differenzia dal fatto che ha un respiro po’ più cinematografico, nel senso quando ho capito che non ero capace a fare alcune cose, mi sono fidato della struttura che c’era dietro che ha colmato quelle lacune. È forse un po’ più cupa, ma perché penso che corrisponda a un momento un po’ più cubo. Io ci sto ancora dentro a quel momento: le serie TV e le narrazioni non è che mi aiutano o sono terapeutiche, mi consentono di fissare una fotografia dei periodi che sto attraversando e spesso, di quello che stanno attraversando le persone intorno a me”. Lo ha detto Michele Rech in arte Zerocalcare, a margine del Best Movie Day a Milano, commentando la nuova serie del fumettista romano ‘Due Spicci’, uscita su Netflix. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie Tv, Zerocalcare: “Due Spicci cupa, ma ha respiro più cinematografico”

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