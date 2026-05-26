Zerocalcare | ‘Due spicci’ riempie il Circo Massimo Di cosa parlerà la serie tv?

Da metropolitanmagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Più di 10mila fan hanno partecipato all’evento che, tra musica e videogiochi, ha lanciato i primi tre episodi della serie Netflix in arrivo il 27 maggio: Due Spicci, di Zerocalcare. Al Circo Massimo a Roma per l’evento, dal titolo:“Insert Due Spicci”, sono affluiti tutti i fan dell’universo di Zerocalcare per celebrare Due Spicci: la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal celebre fumettista romano in uscita solo su Netflix il 27 maggio. Ma di cosa si tratta? Vediamo insieme la storia che la serie racconterà e tutti i dettagli del progetto artistico. Universo Zerocalcare: a che punto siamo?. Due spicci è il terzo prodotto di animazione di Zerocalcare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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