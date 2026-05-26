Più di 10mila fan hanno partecipato all’evento che, tra musica e videogiochi, ha lanciato i primi tre episodi della serie Netflix in arrivo il 27 maggio: Due Spicci, di Zerocalcare. Al Circo Massimo a Roma per l’evento, dal titolo:“Insert Due Spicci”, sono affluiti tutti i fan dell’universo di Zerocalcare per celebrare Due Spicci: la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal celebre fumettista romano in uscita solo su Netflix il 27 maggio. Ma di cosa si tratta? Vediamo insieme la storia che la serie racconterà e tutti i dettagli del progetto artistico. Universo Zerocalcare: a che punto siamo?. Due spicci è il terzo prodotto di animazione di Zerocalcare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zerocalcare: ‘Due spicci’ riempie il Circo Massimo. Di cosa parlerà la serie tv?

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Ieri al Circo Massimo c'è stata la presentazione ufficiale, con il pubblico, di Due Spicci, la nuova serie animata diretta, scritta e creata da Zerocalcare (ricordiamoci sempre che dietro c'è anche Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, che ha nuova x.com

Zerocalcare: Tra le macerie della vita, per fortuna ho trovato questi Due spicciGli amici? Non sono più quelli di un tempo neppure nel mondo di Zerocalcare. Troppe macerie, però Due spicci è stata la sua medicina. style.corriere.it

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