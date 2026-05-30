In casa Carpi si aspetta ancora una settimana prima che le decisioni prese in questi giorni diventino ufficiali. La situazione riguarda il domino tra Bernardi e Zerminiani, che si sta sviluppando nel contesto della Serie C. Le trattative e le scelte fatte nei recenti giorni devono ancora essere formalizzate, lasciando in sospeso le prossime mosse del club.

CARPI Si dovrà attendere ancora una settimana perché le mosse di questi giorni in casa Carpi diventino ufficiali. Il ds uscente Marco Bernardi sta aspettando il via libera dalla Reggiana e poi firmerà la rescissione coi biancorossi, aprendo la porta per l’arrivo di Carlo Maria Zerminiani, già scelto al suo posto dalla proprietà biancorossa come nuovo direttore sportivo: il domino è già pronto, ma mancano ancora i passaggi ufficiali e con i contratti che scadono il 30 giugno non è detto che tutto sia così veloce, ma la sostanza non cambierà, salvo clamorose sorprese in casa granata. Per Zerminiani ci sarà subito l’incombenza dei rinnovi, con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, è una settimana decisiva. Il domino Bernardi–Zerminiani

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