La Paperdi Juvecaserta ha vinto la terza partita delle semifinali playoff, portando a casa il fattore campo dopo aver battuto in trasferta Orzinuovi. La gara si è conclusa con una vittoria che permette alla squadra di tornare in vantaggio nella serie. La prossima partita, gara 4, si giocherà venerdì. La vittoria esterna rappresenta un risultato importante per la squadra, che ora si trova in una posizione favorevole per la qualificazione alla finale.

Tempo di lettura: 3 minuti In gara3 di semifinale playoff la Paperdi Juvecaserta riporta il fattore campo dalla sua parte con una impresa esterna di grande carattere. espugnando Orzinuovi al termine di una partita durissima, intensa e ricca di ribaltamenti di fronte. L’85-82 finale premia una squadra capace di soffrire e di guidare per quasi l’intera contesa, ma anche brava a reagire ai momenti complicati e trovare lucidità nei possessi decisivi contro un’avversaria rimasta sempre in partita fino agli ultimi secondi. L’inizio è equilibrato con Orzinuovi che soffre la fisicità e la precisione di Radunic e il talento offensivo di D’Argenzio, che nel primo quarto diventano i principali problemi per la difesa lombarda, che trova, però, un preciso terminale offensivo dalla distanza in Venturoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Paperdi Juvecaserta, blitz a Orzinuovi: venerdì gara 4

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