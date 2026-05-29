Juvecaserta ha perso contro Orzinuovi, proseguendo la serie di semifinale senza riuscire a chiudere. La squadra è scesa in campo senza Radunic, che si è infortunato martedì scorso. La partita si è conclusa con la sconfitta per Juvecaserta, che non ha trovato il successo necessario per avanzare. La serie tra le due squadre continua.

Tempo di lettura: 2 minuti Senza Radunic, out per l’infortunio subito nella partita di martedì scorso, la Paperdi Juvecaserta non è riuscita a trovare quel successo che le avrebbe consentito di chiudere questa combattuta serie di semifinale con Orzinuovi. Al palaBertocchi la formazione locale, grazie ad una difesa quanto mai aggressiva ed alla precisione al tiro (ha chiuso con il 59% da 2, il 56% da 3 e l’87% ai liberi), è riuscita ad aggiudicarsi il confronto con il punteggio finale di 100-84. Partenza subito ad alta intensità con un continuo botta e risposta tra le due squadre. Due triple di Laganà danno il primo vantaggio ospite sul 5-10. Chaves e Oxilia riportano il punteggio in equilibrio sul 10-10, ma nel finale la Paperdi trova ancora punti importanti con D’Argenzio e Nobile, chiudendo avanti 19-22. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta ko con Orzinuovi, la serie continua

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