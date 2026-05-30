Serie A 2026 2027 | il calendario si svela a Parma il 5 giugno

Il calendario della Serie A 20262027 sarà presentato il 5 giugno a Parma. Verranno annunciati anche i commentatori tecnici, tra cui Capello e Ferrara. Le date stabilite influenzeranno i programmi di preparazione fisica delle squadre, anche in vista delle pause e delle turnazioni. La stagione si svolgerà con un calendario ufficiale che definirà le partite e le finestre di riposo. La presentazione è prevista in presenza di rappresentanti delle squadre e delle istituzioni sportive.

? Punti chiave Chi saranno i commentatori tecnici insieme a Capello e Ferrara?. Come influenzeranno le date scelte sulla preparazione fisica delle squadre?. Quali saranno le prime grandi sfide tattiche previste dal nuovo calendario?. Dove potrai seguire in diretta lo svelamento degli accoppiamenti ufficiali?.? In Breve Evento al Teatro Regio di Parma con i vertici Lega e ambassador Capello e Ferrara.. Diretta streaming su canali ufficiali, YouTube, Dazn e Sportitalia dalle ore 18.30.. Partecipazione di Ezio Simonelli, Luigi De Siervo, Andrea Butti e Stefano Ballista.. Ventuno squadre confermate nel campionato dopo l'inserimento del Monza nel mosaico finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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