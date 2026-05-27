Il calendario della Serie A 20262027 sarà sorteggiato il 5 giugno alle 18:30 a Parma, nel Teatro Regio. La data e l’orario sono stati confermati, ma non sono state ancora rese note le date delle singole partite o il programma dettagliato della stagione. L’evento si svolgerà in un luogo storico, offrendo un contesto suggestivo per l’estrazione. La composizione del calendario sarà resa pubblica successivamente alla cerimonia.

Il nuovo calendario del campionato di Serie A 20262027 verrà ufficialmente sorteggiato venerdì 5 giugno alle ore 18:30 a Parma, all’interno della suggestiva cornice del Teatro Regio. L’evento, come reso noto dalle prime anticipazioni istituzionali, si svolgerà a soli dodici giorni di distanza dalla conclusione del torneo precedente e rappresenterà l’appuntamento centrale della seconda edizione del Festival della Serie A, la manifestazione ideata per raccontare le peculiarità e le storie del massimo campionato di calcio italiano. Il torneo aprirà ufficialmente i battenti domenica 23 agosto 2026 per concludersi l’anno successivo, precisamente domenica 30 maggio 2027, delineando un percorso sportivo intenso che si svilupperà nell’arco di nove mesi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il nuovo calendario di Serie A prende forma: il sorteggio il 5 giugno a Parma svela le date della stagione

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SERIE A, IL PUNTO SUL CASO CALENDARI

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