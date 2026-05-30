Oggi alle 15 su Rai 3 va in onda il penultimo appuntamento stagionale di TV Talk. Mia Ceran torna in studio dopo una pausa, affiancata da Serena Bortone, Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Zerocalcare. La trasmissione si concentra sull’analisi di programmi televisivi e tendenze del settore, con interventi e commenti degli ospiti presenti in studio.

Mia Ceran, dopo la pausa della scorsa settimana, torna oggi, sabato 30 maggio, con il penultimo appuntamento stagionale di TV Talk, il programma dedicato all’analisi televisiva, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 30 maggio 2026. La nuova puntata si apre con il racconto televisivo della tragedia avvenuta alle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione. La padrona di casa riflette sul modo in cui i media affrontano il dolore collettivo, tra cronaca ed emotività, insieme a Serena Bortone, Riccardo Bocca e Filippo Facci. Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti televisivi più originali della settimana, Piero Chiambretti, in collegamento dal suo ‘studio’ sul Tevere, parlerà della nuova stagione del suo Fin Che la Barca Va, in onda quest’anno in versione settimanale al sabato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Serena Bortone, Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Zerocalcare oggi a TV Talk

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TV Talk: Serena Dandini, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini tra gli ospitiMia Ceran conduce nuovamente TV Talk, in programma ogni sabato alle 15 su Rai 3, con un nuovo episodio dedicato all’analisi televisiva.

Temi più discussi: Estate di Villa Bertelli. Serata del Premio Strega e rassegna su S.Francesco; RAI 3 * TV TALK - 30/05(15.00) : TRAGEDIA DELLE MALDIVE E NUOVI VOLTI DELLA TELEVISIONE, IL RACCONTO DEI MEDIA TRA CRONACA E SPETTACOLO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Tv Talk, anticipazioni 30 maggio: dalla tragedia delle Maldive a Zerocalcare e ai Tv Talk Awards; Chi è Manuel Pia, compagno di Dalila Di Lazzaro | E' come se fossimo due gemelli.

In questa penultima puntata: Piero Chiambretti, Francesca Fialdini, Serena Bortone, Luca Barbarossa & Ema Stokholma e Zerocalcare. Gli opinionisti: Riccardo Bocca, Filippo Facci, Maria Volpe, Marta Cagnola e Alice Oliveri #TvTalk (e i #TvTalkAwards!): o x.com

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