Da noi a ruota libera oggi in tv | ecco chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini
Oggi, domenica 17 maggio, alle 17, torna in onda su Rai 1 il programma condotto da Francesca Fialdini. L’appuntamento prevede un pomeriggio dedicato a racconti, musica, ricordi e momenti di leggerezza. Gli ospiti in studio condivideranno esperienze e aneddoti, contribuendo a creare un’atmosfera informale e coinvolgente. La trasmissione si propone di offrire uno spazio di intrattenimento senza schemi rigidi, in un orario che invita alla spensieratezza domenicale.
Un pomeriggio di racconti, musica, memoria e sorrisi. Oggi, domenica 17 maggio, torna su Rai 1 - a partire dalle 17.20 - “Da noi. a ruota libera”, il salotto domenicale di Francesca Fialdini che, anche questa settimana, narra emozioni personali, carriere artistiche e storie di vita capaci di. 🔗 Leggi su Today.it
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