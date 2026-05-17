Da noi a ruota libera oggi in tv | ecco chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini

Oggi, domenica 17 maggio, alle 17, torna in onda su Rai 1 il programma condotto da Francesca Fialdini. L’appuntamento prevede un pomeriggio dedicato a racconti, musica, ricordi e momenti di leggerezza. Gli ospiti in studio condivideranno esperienze e aneddoti, contribuendo a creare un’atmosfera informale e coinvolgente. La trasmissione si propone di offrire uno spazio di intrattenimento senza schemi rigidi, in un orario che invita alla spensieratezza domenicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui