Mia Ceran conduce nuovamente TV Talk, in programma ogni sabato alle 15 su Rai 3, con un nuovo episodio dedicato all’analisi televisiva. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Serena Dandini, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La trasmissione si concentra sulle tematiche relative al mondo della televisione, presentando approfondimenti e interviste con personaggi noti del settore. La puntata include anche discussioni sui programmi attuali e sui protagonisti della scena televisiva.

Mia Ceran torna, come ogni sabato, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’analisi televisiva, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 16 maggio 2026. In apertura di puntata, insieme a Maria Cuffaro ( TG3 Mondo ), spazio all’attualità e al racconto mediatico dell’ Hantavirus, tra allarmismo e fake news. A seguire, focus sui politici che ballano: un fenomeno non solo italiano, che sarà commentato dal cast e da Serena Dandini, attualmente in libreria con Paura non abbiamo. Spazio poi alla rubrica dei ReTVeet, con i momenti televisivi più curiosi della settimana, e all’analisi dell’ Eurovision Song Contest con i commentatori italiani Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini a poche ore dalla finale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk: Serena Dandini, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini tra gli ospiti

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