Un incidente a Mazara del Vallo ha coinvolto un'auto senza patente che, non rispettando uno stop, ha investito uno scuolabus. Nell’incidente sono rimaste ferite 19 persone, tra cui 14 bambini. Due dei bambini sono in condizioni gravi e sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Palermo. L’auto coinvolta aveva altri sei occupanti, e l’incidente ha causato danni anche allo scuolabus. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Ha saltato lo stop e lo ha speronato sulla fiancata come accade nelle peggiori serie di Netflix. Solo che invece di essere il van del cartello di Sinaloa o il furgone dei poliziotti corrotti era uno scuolabus pieno di bambini. Tragedia sfiorata a Mazara del Vallo (Trapani), dove l’impatto molto violento ha fatto ribaltare il mezzo scolastico con effetti impressionanti: 19 feriti, 14 dei quali sono i piccoli allievi delle scuole elementari Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, più due insegnanti, un genitore accompagnatore e l’autista del bus. Nessuno è in pericolo di vita, due bimbi ricoverati all’ospedale di Mazara hanno subìto traumi non banali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Senza patente e con altri sei in auto travolge uno scuolabus: 2 bimbi gravi

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