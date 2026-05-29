Si schianta contro uno scuolabus era senza patente e assicurazione Con lui la moglie incinta e 5 bimbi sul sedile posteriore | 10 studenti feriti

Un uomo di 51 anni alla guida di una Nissan Qashqai ha tamponato uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Era senza patente e senza assicurazione. A bordo con lui c’erano la moglie incinta e cinque bambini sul sedile posteriore. L’incidente ha provocato il ferimento di dieci studenti. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le verifiche sulla posizione dell’uomo.

Il 51enne alla guida della Nissan Qashqai che si è schiantata contro uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese, non aveva la patente e viaggiava senza assicurazione. È quanto emerge dai primi accertamenti della polizia locale, che ha sequestrato il veicolo. A bordo si trovavano in tutto sette persone: oltre al conducente, la moglie incinta, trasferita per precauzione all’ospedale di Palermo, e cinque bambini sistemati sul sedile posteriore. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo non avrebbe rispettato uno stop ben segnalato, centrando in pieno il mezzo e facendolo ribaltare. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test in ospedale, dove era stato ricoverato dopo l’impatto, ma la polizia municipale è ancora in attesa dei risultati. 🔗 Leggi su Open.online

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