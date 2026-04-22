Senza fissa dimora crea un rifugio improvvisato all’interno delle Mura | interviene la polizia locale
Una persona senza fissa dimora ha allestito un rifugio improvvisato all’interno delle Mura, vicino alla Casa dell'Ortolano. La polizia locale è intervenuta per rimuoverlo. Il giaciglio si trovava in uno dei pertugi del baluardo delle antiche mura, patrimonio Unesco, a pochi passi da un punto di riferimento cittadino. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla presenza dell’individuo o sugli eventuali interventi successivi.
Un giaciglio ricavato in uno dei pertugi del baluardo delle antiche mura (patrimonio Unesco), a pochi passi dalla Casa dell'Ortolano. Ad accorgersene un cittadino, che ha provveduto a segnalare il fatto all'assessora Coletti. Nel pomeriggio di martedì 21, una pattuglia della polizia locale è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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