Senza fissa dimora crea un rifugio improvvisato all’interno delle Mura | interviene la polizia locale

Una persona senza fissa dimora ha allestito un rifugio improvvisato all’interno delle Mura, vicino alla Casa dell'Ortolano. La polizia locale è intervenuta per rimuoverlo. Il giaciglio si trovava in uno dei pertugi del baluardo delle antiche mura, patrimonio Unesco, a pochi passi da un punto di riferimento cittadino. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla presenza dell’individuo o sugli eventuali interventi successivi.