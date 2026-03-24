Sarà avviata la fase diocesana per la beatificazione di Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a 51 anni il 15 settembre 2020 mentre stava distribuendo, come faceva ogni mattina, bevande calde, dolci e biscotti ai poveri della città di Como. Fu avvicinato da un senza dimora con problemi psichici che aveva sempre aiutato, il quale lo colpì fino a togliergli la vita. Beatificazione di Don Roberto Malgesini: l'annuncio del vescovo Oscar Cantoni La sorella Caterina: "Siamo molto felici" Le testimonianze di chi ha conosciuto Malgesini: "Don Roberto è Vangelo realizzato" Beatificazione di Don Roberto Malgesini: l’annuncio del vescovo Oscar Cantoni Ad annunciare il cammino verso la beatificazione è stato il vescovo Oscar Cantoni parlando ai giovani della diocesi e invitandoli a “ripartire” dall’esempio di Don Roberto Malgesini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Beatificazione di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un senza fissa dimora con problemi psichici

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