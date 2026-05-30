Senza di lui ti senti perduta? Come fare a ritrovarti

Può succedere a chiunque di sentirsi smarrite quando il partner è lontano, sia per motivi di lavoro che per altri motivi. Questa sensazione di perdita può essere improvvisa e difficile da gestire, lasciando spesso una sensazione di vuoto o confusione. Non si tratta di una condizione permanente, ma di una reazione comune alla separazione temporanea da una persona cara.

Può capitare a tutte la spiazzante sensazione di sentirsi smarrite quando il partner è lontano per lavoro o per altri motivi. Non è solo una questione di risolvere un problema pratico (una bega condominiale, il condizionatore che non si accende) ma è proprio una percezione di perdita di controllo: se lui c’è, ci sentiamo sicure e forti, ma se lui è assente, come faremo a cavarcela? Ovviamente, da quando esiste il mondo, le donne se la sono sempre cavata benissimo da sole, affrontando eventi spaventosi, rischiosi, difficilissimi. E spesso con gli uomini che remavano contro. Eppure, a volte, stare senza il partner ci fa sentire incapaci di fare la cosa giusta. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Credo che la perdita di un genitore ti destabilizza totalmente. Lui ha saputo trasformare qualcosa di così doloroso in un'opportunità per capire cosa davvero voleva fare nella vita. Sto piangendo, non ironicamente #BelmontCameli #OffCampus x.com

mi ha ferita ma lo amo tantissimo reddit