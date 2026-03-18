Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Bologna | Non mi piace la definizione partita spartiacque…Espulsione Wesley? Quando ti senti preso in giro devi anche fare un po’ la faccia da scemo
Il tecnico del Bologna ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, commentando l’espulsione di Wesley e affermando che quando si ha la sensazione di essere presi in giro, bisogna anche mostrare una certa reazione faccia a scema. Durante la conferenza, ha anche escluso che questa partita possa essere considerata uno spartiacque e ha risposto alle domande sul clima pre-gara.
Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino Rapina El Aynaoui, il calciatore rompe il silenzio: «Abbiamo avuto molta paura». Parla anche la madre: «Uno di loro mi ha puntato la pistola la gola!». La ricostruzione Cremonese Nicola, adesso è ufficiale:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Gasperini non le manda a dire sugli arbitri: Devi fare la faccia da scemo...Il tecnico alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League. Con lui ci sarà Wesley: tutte le parole in tempo reale ... corrieredellosport.it
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Gasperini diretta prima di Roma-Bologna, segui la conferenza di Europa League - facebook.com facebook