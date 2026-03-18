Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Bologna | Non mi piace la definizione partita spartiacque…Espulsione Wesley? Quando ti senti preso in giro devi anche fare un po’ la faccia da scemo

Il tecnico del Bologna ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, commentando l’espulsione di Wesley e affermando che quando si ha la sensazione di essere presi in giro, bisogna anche mostrare una certa reazione faccia a scema. Durante la conferenza, ha anche escluso che questa partita possa essere considerata uno spartiacque e ha risposto alle domande sul clima pre-gara.