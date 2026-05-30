Ilaria D’Amico ha annunciato il ritorno in televisione dopo due anni e mezzo di assenza. Ha spiegato di aver dedicato questo periodo a riorganizzare la famiglia e seguire la crescita dei figli, in un tempo meno condizionato dagli impegni professionali. Ha anche riferito di aver ricevuto proposte che non erano in linea con le sue aspettative, descrivendo alcune come “sgradite”. Nessun dettaglio su date o programmi specifici.

“Questi due anni e mezzo di stacco sono stati belli. Mi sono goduta il riassetto della famiglia, i ragazzi che crescevano, un tempo meno scandito dai ritmi professionali”. Per Ilaria D’Amico, ora, è (quasi) tempo di tornare in tv. Intervistata da “ La Stampa ” in occasione della sua partecipazione al Festival della tv che si tiene a Dogliani, la giornalista e moglie di Gigi Buffon fa infatti sapere che qualcosa sta muovendosi: “Se nto delle sirene che bussano alla porta e sono contenta. Però tornerò soltanto quando mi sentirò davvero a mio agio. Ho ricevuto proposte di cui sono molto grata, ma non erano esattamente – come dicono gli inglesi – la mia tazza di tè ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sento sirene che bussano alla mia porta, ho ricevuto proposte che non erano esattamente la mia tazza di tè”: Ilaria D’Amico rompe il silenzio sul ritorno in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Opposites Attract | Ed Helms, Paul Rudd, Amy Poehler | COMEDY, ROMANCE | Full Movie in English

Notizie e thread social correlati

Il figlio di Tom Hanks e Rita Wilson racconta l'impegno per diventare cantante: «Vivo in un camper ma faccio esattamente quello che farei a casa, ho la mia cucina e la mia doccia»Il figlio di due attori noti ha deciso di trasferirsi a Nashville per seguire la sua strada nel mondo della musica country.

“Se Giorgia Meloni non farà esattamente ciò che diremo, perderà le elezioni. Ho predetto il Covid e il No al Referendum. La morte? Non esiste, ho rivisto mia madre”: parla il Divino OtelmaIl Divino Otelma ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha parlato di previsioni fatte in passato, tra cui il Covid e il...

Argomenti più discussi: Ilaria D’Amico: La tv? Sento sirene che bussano alla porta, ma tornerò quando sarò a mio agio; I direttori dei quotidiani, Dandini, Barale, Follesa, Panariello, Linus, Nazzi: tutti a Dogliani; Gerry Scotti: Sulla prima serata io e De Martino dovremmo firmare la Pax di Dogliani.

Ilaria D’Amico: La tv? Sento sirene che bussano alla porta e sono contenta, ma tornerò quando sarò a mio agio lastampa.it/cuneo/2026/05/… @LaStampa x.com