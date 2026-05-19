Il Divino Otelma ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha parlato di previsioni fatte in passato, tra cui il Covid e il rifiuto al Referendum. Ha affermato che, secondo lui, se una leader politica non seguirebbe le sue indicazioni, perderebbe le elezioni. Inoltre, ha dichiarato che la morte non esiste e ha raccontato di aver rivisto sua madre. Nelle risposte ha usato frequentemente il pronome ‘noi’, come suo stile abituale.

Il Divino Otelma ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dandosi del ‘noi’ nelle prime risposte, come d’abitudine. Marco Amleto Belelli, questo il vero nome, in prima battuta spiega come mai non non scovi un Gratta e Vinci milionario o i numeri giusti del lotto e voli verso un’isola paradisiaca immerso nel nullo: “Ci è proibito, va contro la nostra deontologia. Un mago non può usare i poteri a proprio favore, solo per altri”. Insomma, niente dané dalle vincite per il Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi e presidente degli occultisti italiani. E il racconto al Corriere è ricco, anche perché il Divino parla della sua infanzia e dice che già a 9 anni aveva letto “l’Iside svelata, testo assai complesso di teosofia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se Giorgia Meloni non farà esattamente ciò che diremo, perderà le elezioni. Ho predetto il Covid e il No al Referendum. La morte? Non esiste, ho rivisto mia madre”: parla il Divino Otelma

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