Sentiero Cantato | la musica alpina guida i passi nell’Appennino

Un nuovo percorso tematico si snoda tra i crinali dell’Appennino, integrando codici QR lungo i sentieri. Questi codici permettono ai visitatori di accedere a informazioni sulla musica alpina e sull’ambiente circostante, arricchendo l’esperienza escursionistica. L’itinerario collega diversi punti dell’area montuosa, offrendo un percorso che unisce natura e cultura. La presenza dei QR mira a facilitare l’interazione tra escursionisti e contenuti digitali, senza modificare significativamente il tracciato tradizionale.

? Domande chiave Come cambierà l'escursionismo nell'Appennino grazie ai codici QR lungo i sentieri?. Dove si snoda esattamente il nuovo percorso tematico tra i crinali?. Cosa accadrà domenica mattina tra la località Canadello e il Lago Moo?. Come può la musica trasformare un semplice trekking in un museo diffuso?.? In Breve Sabato 6 giugno ore 18 concerto Coro CAI Piacenza e Coro Coronelle a Palazzo Farnese. Domenica 7 giugno ore 10 inaugurazione sentiero 021 tra Canadello e Lago Moo. Targhe con codici QR sul sito sentierocantato.it per ascoltare canti alpini dedicati. Concerto finale conclusivo previsto presso la Chiesa di Ferriere per celebrare il progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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