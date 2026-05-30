Gli ex vicini hanno descritto il ragazzo come una persona tranquilla e riservata, che si occupava solo dei propri affari. Hanno riferito di averlo visto spesso da solo, senza amici o conoscenti in visita. Solo i genitori sono stati notati frequentarlo, nessun altro sarebbe stato mai in compagnia del giovane. Queste testimonianze sono state raccolte in prossimità dell’evento, senza ulteriori dettagli su eventuali comportamenti o situazioni.

«Un ragazzo tranquillo, si è fatto sempre i fatti suoi, sempre molto sulle sue». «L’ho sempre visto da solo», «Mai venuto qua nessuno se non sua madre e suo padre, mai visto in compagnia, molto solitario». «Il suo cassonetto della carta non l’ho mai visto metterlo fuori». L’inviato di Mattino Cinque, il talk mattutino di Canale 5, intervista gli ex vicini di casa di Andrea Sempio a Vigevano. Il tentativo non è solo quello di scavare nella psicologia dell’uomo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, ma di cogliere anche qualche eventuale contraddizione nella ricostruzione delle sue abitudini quotidiane. Si torna in studio e la conduttrice Federica Panicucci torna sulla famigerata intercettazione datata 21 marzo 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Sempio visto da vicino", le parole (inquietanti) degli ex vicini

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Temi più discussi: Garlasco, il padre di Sempio: Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, quel giorno era a casa con me. È stata una vigliaccata; Garlasco, gli ex vicini di casa di Andrea Sempio a Voghera: Sempre sulle sue, molto solitario; Chi l'ha Visto - News - Delitto di Garlasco: Consulenza psichiatrica per Sempio disposta dalla Procura di Pavia; Colpo di scena nel caso Garlasco: l'inviato del TgLa7 spiega perché è stata richiesta la perizia psichiatrica a Sempio.

#Garlasco, #Bocellari #Mattino5 su #lettere mamma #Sempio: Le ho prodotte io (..) io non penso che si possa dire(..)che(..)possa averla messa in quel posto alla giustizia, visto che è da 11 anni che è in carcere(..) poi vedremo il procedimento di Brescia(..) x.com

La ricostruzione a punti: cosa è successo nelle quattro ore di interrogaorio di Sempio (che non ha risposto)La lettura più solida, a oggi, è questa: non è stato un interrogatorio sostanziale di Sempio, ma una lunga contestazione del quadro accusatorio da parte dei pm. Sempio è rimasto in Procura quasi ... ilmessaggero.it

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