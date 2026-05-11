Garlasco investigatori | ‘elementi inquietanti i Poggi cercavano di bloccare le indagini su Sempio’

Gli investigatori hanno riferito di elementi inquietanti legati alla famiglia Poggi, che avrebbe tentato di ostacolare le indagini su un caso precedente. In particolare, uno dei membri avrebbe espresso il desiderio che un intervento esterno potesse bloccare le attività in corso. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti tra le dichiarazioni e l’attività investigativa in corso.

Secondo quanto scrivono gli investigatori, è Marco Poggi (fratello della vittima) per primo – durante l’intercettazione – ad “auspicare che possa esserci un intervento ‘esterno’ a bloccare le iniziative della procura di Pavia: ‘se non interviene nessun altro.che è al di fuori di questa procura, questi andranno avanti fino a che.’. Al figlio, ribatte immediatamente Giuseppe Poggi che riferisce che i propri legali hanno già depositato una ‘segnalazione’ alla procura generale di Milano per fermare l’indagine di Pavia: ‘se non interviene la procura generale di Milano a dargli..’. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Garlasco, video intimi sul pc di Chiara Poggi al centro delle nuove indagini - Ore 14 Sera 08/01/26

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#Garlasco, 14 maggio 2025 ?? A poco più di un mese dalla riapertura delle indagini su #AndreaSempio, i carabinieri intercettano una conversazione della famiglia #Poggi. Nell'informativa finale degli investigatori si parla di elementi inquietanti: i Poggi disc - x.com x.com