A Garlasco, le autorità hanno trovato un foglio abbandonato lontano dall’abitazione coinvolta nell’indagine. Su quel foglio sono state rinvenute alcune parole sospette che hanno destato curiosità tra gli inquirenti. Questo ritrovamento rappresenta un nuovo elemento nel procedimento, che ora si concentra su questa traccia per chiarire i dettagli della vicenda. La scoperta apre uno scenario inedito nel percorso investigativo in corso.

Il caso di Garlasco è appena all’inizio di questo nuovo filone d’indagine: la chiusura delle indagini comunicata dalla procura di Pavia, con la messa a disposizione dell’informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, ha aperto una nuova fase nella quale si smette di fare ipotesi e ci si concentra sui fatti. Fatti che i militari hanno messo in linea, uno dopo l’altro, come risultato delle loro indagini e che stanno iniziando a mostrare una nuova presunta verità per l’omiciio di Chiara Poggi. Per la legge, finché eventualmente non ci sarà una revisione, il colpevole dell’omicidio è Alberto Stasi, all’epoca dei fatti fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il foglio buttato lontano da casa e quelle parole sospette: il mistero degli appunti di Sempio

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Garlasco, nuove ombre sulle impronte: l’ipotesi del sollevamento del corpo di Chiara

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