Iran Hegseth | Usa più che capaci di riprendere la guerra

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno a disposizione scorte di armi che, secondo le dichiarazioni, sono più che sufficienti per riprendere un'eventuale azione militare contro l'Iran. Nessun dettaglio su quantità specifiche o tipo di armamenti è stato fornito. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante che ha sottolineato la capacità militare americana in relazione alla regione.