Iran Hegseth | Usa più che capaci di riprendere la guerra
Gli Stati Uniti hanno a disposizione scorte di armi che, secondo le dichiarazioni, sono più che sufficienti per riprendere un'eventuale azione militare contro l'Iran. Nessun dettaglio su quantità specifiche o tipo di armamenti è stato fornito. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante che ha sottolineato la capacità militare americana in relazione alla regione.
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, secondo le ultime news di oggi sabato 30 maggio. "La nostra capacità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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L’imbecille Ministro della guerra USA Hegseth dice all’ #Europa lo stretto di Ormuz serve più a voi che a noi,perciò mandate le vostre navi,imbecille di nuovo,siete stati voi a far scoppiare questa guerra con Iran,assieme all’altro mentecatto israeliano Netanyah x.com
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