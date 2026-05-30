Iran Hegseth | Usa più che capaci di riprendere la guerra

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno a disposizione scorte di armi che, secondo le dichiarazioni, sono più che sufficienti per riprendere un'eventuale azione militare contro l'Iran. Nessun dettaglio su quantità specifiche o tipo di armamenti è stato fornito. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante che ha sottolineato la capacità militare americana in relazione alla regione.

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, secondo le ultime news di oggi sabato 30 maggio. "La nostra capacità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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