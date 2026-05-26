Durante la guerra contro l’Iran, la Cina si sta rifornendo di un metallo prezioso che sembra essere in via di esaurimento negli Stati Uniti. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno esaurendo le scorte di armi e munizioni avanzate, come missili Tomahawk, Patriot e sistemi di Precision Strike. La situazione si svolge in un contesto di tensione e sforzi militari crescenti.

Mentre gli Stati Uniti conducono la guerra contro l’Iran, stanno esaurendo le scorte di armi e munizioni avanzate, tra cui missili Tomahawk, Patriot e Precision Strike. Per sostituirle sarà necessario un metallo prezioso, il tungsteno, la cui produzione e raffinazione sono dominate dalla Cina, il che spinge gli Stati Uniti a cercarlo disperatamente altrove Il tungsteno viene utilizzato nei caccia, nelle bombe anti-bunker, nei proiettili perforanti e nei sistemi missilistici, risultando quindi indispensabile per la difesa nazionale. Tuttavia, gli Stati Uniti non possiedono miniere di tungsteno attive a livello commerciale dal 2015 e l’amministrazione Trump si è posta come obiettivo primario quello di ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Cina ha un metallo prezioso che gli Stati Uniti stanno finendo (nella guerra contro l’Iran)

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Are Gold and Silver Prices About to Explode—Where Do You Stand

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