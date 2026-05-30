Se passa lo Stabilicum Primarie per l’opposizione Ma sono uno spauracchio
La Consulta ha chiesto di valutare la legge elettorale, mentre il fronte dell’opposizione si prepara alle primarie, considerate ancora un’ipotesi remota. La proposta di un “campo largo” sembra incontrare resistenze e si avvia verso una posizione di scetticismo. Le primarie, viste come uno strumento di selezione, sono percepite come un’eventualità poco gradita e ancora da confermare nel contesto delle future strategie politiche.
Consulta, pensaci tu. Il campo largo si prepara alla battaglia parlamentare sulla legge elettorale: a bocca storta, inizia a rassegnarsi all’aborrita idea delle primarie. Ma soprattutto spera nella Corte. Se i giudici abbattessero lo Stabilicum, passerebbero parecchie paure. Quella di finire sconfitti nelle urne con un voto in meno, ma anche il terrore di un’ordalia interna difficilissima da governare. Sulla carta, il testo corretto dal centrodestra dovrebbe superare il vaglio di legittimità sui due pilastri: l’indicazione del premier (che resta ai limiti del perimetro costituzionale) e il premio di maggioranza, ridotto a un più potabile 13%. I giuristi dem, però, evidenziano una quantità industriale di falle costituzionalmente insanabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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