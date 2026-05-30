Se passa lo Stabilicum Primarie per l’opposizione Ma sono uno spauracchio

Notizia in breve

La Consulta ha chiesto di valutare la legge elettorale, mentre il fronte dell’opposizione si prepara alle primarie, considerate ancora un’ipotesi remota. La proposta di un “campo largo” sembra incontrare resistenze e si avvia verso una posizione di scetticismo. Le primarie, viste come uno strumento di selezione, sono percepite come un’eventualità poco gradita e ancora da confermare nel contesto delle future strategie politiche.