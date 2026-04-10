Una possibile candidatura senza primarie, e senza nomi ufficiali, sembra essere tra le opzioni considerate da un esponente politico che, in passato, ha lasciato aperta la possibilità di correre contro l’attuale premier, senza tuttavia confermarlo. La leader in carica, nel frattempo, mantiene saldo il sostegno della maggioranza e prosegue il suo percorso verso la fine del mandato. Nel campo largo si intensificano le attività preparatorie alle prossime sfide elettorali.

Roma, 10 aprile 2026 – La premier blinda la maggioranza e punta dritto a fine mandato, mentre il campo largo scalda i motori e si prepara alla battaglia. Nel mezzo c’è la ricerca della figura che potrebbe scalzare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Uno dei nomi che rimbalzano da giorni è quello di Silvia Salis, la giovane e brillante sindaca di Genova ritenuta da molti la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. Oggi la prima cittadina genovese rompe gli indugi con una fuga in avanti. “Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Silvia Salis: “Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione”. Ma senza primarie

Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova»La sindaca di Genova, Silvia Salis, boccia le primarie del centrosinistra annunciate da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein dopo la vittoria...

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"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook

I misteri dell’indagine su Silvia Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro x.com