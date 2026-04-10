Silvia Salis ha dichiarato di non essere favorevole alle primarie, ma ha anche affermato che, se le venisse chiesto di candidarsi contro la presidente del Consiglio, lo prenderebbe in considerazione. La sua posizione si basa sulla possibilità di valutare una candidatura in caso di richiesta esplicita, anche se non si schiera pubblicamente a favore delle primarie. La sua opinione si inserisce nel dibattito politico attuale riguardo alle future scelte elettorali.

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni". "La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana" riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. "Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silvia Salis dice no alle primarie ma: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedono sì"

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Silvia Salis: Io contro Meloni? Non direi di noROMA – Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Silvia Salis non chiude alla possibilità di un impegno nazionale e, in un ... dire.it

Silvia Salis non esclude uno scenario nazionale e lascia aperta la porta a una possibile candidatura contro Giorgia Meloni. La sindaca di Genova, intervistata da Bloomberg e rilanciata da vari media italiani, ha detto che sarebbe “una bugia” sostenere il contr - facebook.com facebook

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