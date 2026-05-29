Mondiali chi è il giocatore sconosciuto che ha fatto il pieno di follower | da meno di 5mila a 1 milione e mezzo in cinque giorni

Un giocatore sconosciuto ha aumentato i follower su Instagram da meno di 5.000 a circa 1,5 milioni in cinque giorni. La crescita rapida è avvenuta nel periodo dei Mondiali, senza che ci siano stati eventi pubblici o apparizioni ufficiali. L’incremento è stato esclusivamente online, senza coinvolgimento diretto di media o sponsor.

Come passare da avere poco meno di 5mila followers su Instagram a raggiungere il milione e mezzo in cinque giorni. Basta chiedere informazioni a Tim Payne, difensore convocato dalla Nuova Zelanda ai Mondiali, che in meno di una settimana è diventato un fenomeno virale quasi senza precedenti, guadagnando circa mille followers al minuto. Il 32enne in forza al Wellington Phoenix deve ringraziare l’influencer argentino Valen Scarsini, conosciuto come El Scarso, che ha individuato il neozelandese come il calciatore convocato nella Coppa del Mondo ma meno conosciuto sui social. Come racconta il Guardian, El Scarso ha quindi lanciato una sfida: trasformarlo in un “eroe” dei prossimi Mondiali, spingendo i suoi followers a seguirlo in massa il profilo di Payne e a taggarlo ovunque. 🔗 Leggi su Open.online

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