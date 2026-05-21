Come saldare i debiti contributivi l’Inps allunga le rate | fino a 60 mesi per mettersi in regola

Da quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha annunciato un’estensione del piano di rateizzazione dei debiti contributivi, portando la durata massima fino a 60 mesi. La decisione permette ai contribuenti di dilazionare i pagamenti senza che questa operazione venga considerata una sanatoria. La modifica riguarda le modalità di pagamento delle somme dovute, offrendo maggior flessibilità a chi deve mettersi in regola con i versamenti previdenziali. La misura, comunicata il 21 maggio 2026, mira a facilitare la regolarizzazione delle posizioni contributive senza alterare le condizioni legali esistenti.

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Roma, 21 maggio 2026 – Più tempo per pagare i debiti contributivi, ma senza trasformare la rateizzazione in una sanatoria. Con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026 l’ Inps apre la nuova fase della gestione amministrativa dei crediti: un regolamento che consente piani di rientro più lunghi, fino a 60 rate mensili, per imprese e contribuenti che si trovano in una temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il provvedimento arriva dopo l’adozione, da parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, del ‘Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge’, deliberato il 25 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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