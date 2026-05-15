Rottamazione 5 | i Comuni devono decidere entro giugno per i debiti

Entro giugno, i Comuni devono stabilire le modalità di applicazione della ristrutturazione dei debiti comunali, nota come Rottamazione 5. Questa misura riguarda i pagamenti di tasse come la Tari e l’IMU, e ogni amministrazione locale deciderà come procedere. Le decisioni assumeranno un ruolo importante nel determinare eventuali riduzioni delle tasse per i cittadini, creando differenze tra i pagamenti di un quartiere e l’altro. La questione riguarda direttamente i contribuenti e le modalità di gestione dei debiti comunali.

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