Scusi può votare il mio romanzo al premio Strega?

Un autore con oltre dieci anni di esperienza nel settore editoriale ha chiesto se può far votare il suo romanzo al premio Strega. Ha scritto racconti, romanzi, biografie, ha lavorato come ghost writer e traduttore, e ha anche prodotto contenuti radiofonici e canzoni. La sua attività professionale include anche la pubblicazione di lavori che potrebbero essere noti a lettori e operatori del settore.

Mi chiamo Marco Drago e lavoro in editoria da una trentina d'anni, ho scritto racconti, romanzi, biografie, ho fatto il ghost writer e il traduttore, l'autore radiofonico e di canzoni, insomma, è facile che in tutti questi anni il mio nome sia capitato sotto gli occhi di lettori e addetti ai lavori. Il problema è che questo mio nome non è solo mio. Tra i tanti Marco Drago che vivono e lavorano in Italia ce n'è uno che dell'editoria è un pezzo grosso, ma grosso davvero. Attualmente è «presidente emerito» del gruppo De Agostini ma per anni è stato il presidente vero e proprio, il manager a capo di una holding importantissima e cosa più importante di tutte in questo caso «Amico della domenica» del Premio Strega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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