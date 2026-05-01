Il libro del poeta-boscaiolo ammesso al Premio Strega

Dopo quattro mesi di ospedale, a causa di un problema di salute, Stefano Gentili, poeta e boscaiolo, è tornato nella sua abitazione a Lamoli. La sua vicenda ha attirato l'attenzione, considerando anche la recente ammissione del suo libro al Premio Strega. Gentili, noto per la sua resistenza come gli abeti di Bocca Trabaria, ha vissuto un lungo periodo di degenza prima di fare ritorno a casa.

Resistente come gli abeti di Bocca Trabaria, che nessuno conosce meglio di lui: dopo 4 mesi di ospedale, dove era ricoverato in seguito a un problema di salute, ieri è tornato nella sua Lamoli Stefano Gentili (foto), il poeta boscaiolo. Ad accoglierlo, oltre all’affetto di tanti concittadini, anche una bella notizia: il suo libro Il rischio di Vivere è stato accettato tra i candidati a concorrere per il Premio Strega. In quest’opera Gentili, uscita per Edizioni Helicon (102 pagine, 14,25 euro) nell’estate scorsa, sono presenti le sue poesie più intime: "Racconto la vita in tutte le sue declinazioni – spiega Gentili –, con uno sguardo personale e riflessivo che va dal lavoro, all’ambiente allo scorrere della vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il libro del poeta-boscaiolo ammesso al Premio Strega Notizie correlate Il libro di Marialaura Simeone tra le proposte al Premio Strega 2026Tempo di lettura: 2 minutiTra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 “Un fuoco grande. ’Premio Strega’. Libro di ’Effigi’ fra i candidati’Il giardino chiuso’, il libro di Lodovica San Guedoro, figura fra quelli segnalati per il Premio Strega e questo porta prestigio anche alla Maremma,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il libro del poeta-boscaiolo ammesso al Premio Strega; Il macello moderno; A chi andrà l’80esima edizione del Premio Strega? Gli ultimi retroscena; Leggere genera futuro: inizia da Roma Il Maggio dei Libri. Il libro del poeta-boscaiolo ammesso al Premio StregaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Morto a 75 anni il poeta Stefano Simoncelli, fu finalista nel 2023 del Premio Strega PoesiaÈ morto a Cesena a 75 anni il poeta Stefano Simoncelli, finalista, nel 2023, del Premio Strega Poesia con la raccolta Sotto falso nome (Pequod), a coronare un percorso poetico che lo ha portato a ... fanpage.it Tgr Rai Lombardia. . La scrittrice brianzola Nadeesha Uyangoda, nata in Sri Lanka, è entrata tra i 12 finalisti del Premio Strega con il suo "Acqua Sporca". L'ha incontrata Sara Grattoggi https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/04/nadeesha-uyangoda-a - facebook.com facebook Uno, cinque, dodici. Ottant’anni del Premio Strega 1947-2026 MACRO Via Nizza 138, Roma 29.04.26-30.08.26 #Strega80 x.com