Domani sera alle 21 al Teatro Caio Melisso di Spoleto si svolge un evento speciale nell’ambito dell’Umbria Green Festival, con la presentazione dei dodici candidati al Premio Strega. Per la prima volta in regione, il pubblico potrà ascoltare i nomi dei scrittori in corsa per il riconoscimento letterario. L’appuntamento promette di attirare appassionati e addetti ai lavori, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

Un appuntamento esclusivo con l’ Umbria Green Festival: domani alle 21 al Teatro Caio Melisso di Spoleto, la manifestazione presenta - per la prima volta nella nostra regione - i dodici candidati al Premio Strega. Sono Maria Attanasio con “La Rosa Inversa“, Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia, Teresa Ciabatti con “Donnaregina“, Mauro Covacich con “Lina e il sasso“, Michele Mari con “I convitati di pietra“, Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore“, Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico“, Bianca Pitzorno con “La sonnambula“, Christian Raimo con “L’invenzione del colore“, Elena Rui con “Vedove di Camus“, Nadeesha Uyangoda con “Acqua sporca“ e Marco Vichi con “Occhi di bambina“.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I dodici candidati al Premio Strega a Spoleto

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