Scuole primarie aperte prima delle lezioni | l’Emilia Romagna avvia la sperimentazione
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’avvio di una sperimentazione nelle scuole primarie, finanziata con tre milioni di euro. L’obiettivo è offrire attività extrascolastiche prima dell’inizio delle lezioni, coinvolgendo le strutture scolastiche di diverse località. La sperimentazione riguarda un numero limitato di istituti, che potranno avviare le attività nelle settimane precedenti l’apertura ufficiale delle scuole. La possibilità di accedere a queste iniziative sarà riservata alle famiglie che sceglieranno di usufruirne.
La Regione Emilia-Romagna finanzierà con 3 milioni di euro una sperimentazione rivolta alle scuole primarie, per offrire attività extrascolastiche nel periodo che precede l’avvio delle lezioni. Lo annuncia l’ente regionale in una nota, indicando come prima fase i territori delle aree Atuss, le Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento di 42 Comuni e Unioni di Comuni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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