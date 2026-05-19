Scuole primarie aperte prima delle lezioni | l’Emilia Romagna avvia la sperimentazione

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’avvio di una sperimentazione nelle scuole primarie, finanziata con tre milioni di euro. L’obiettivo è offrire attività extrascolastiche prima dell’inizio delle lezioni, coinvolgendo le strutture scolastiche di diverse località. La sperimentazione riguarda un numero limitato di istituti, che potranno avviare le attività nelle settimane precedenti l’apertura ufficiale delle scuole. La possibilità di accedere a queste iniziative sarà riservata alle famiglie che sceglieranno di usufruirne.

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