Caldo nelle scuole Anief Veneto | Necessari investimenti immediati

Notizia in breve

In questi giorni, si sono verificati diversi malori tra docenti, personale scolastico e studenti causati dalle alte temperature all’interno delle scuole. Anief Veneto ha richiesto investimenti immediati per affrontare il problema. Le segnalazioni riguardano principalmente ambienti scolastici troppo caldi, che stanno influendo sulla salute di chi frequenta gli edifici. Non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o sugli interventi in corso.