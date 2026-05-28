Caldo nelle scuole Anief Veneto | Necessari investimenti immediati

Da padovaoggi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In questi giorni, si sono verificati diversi malori tra docenti, personale scolastico e studenti causati dalle alte temperature all’interno delle scuole. Anief Veneto ha richiesto investimenti immediati per affrontare il problema. Le segnalazioni riguardano principalmente ambienti scolastici troppo caldi, che stanno influendo sulla salute di chi frequenta gli edifici. Non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o sugli interventi in corso.

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«In questi giorni stiamo ricevendo diverse segnalazioni di malori tra docenti, personale scolastico e studenti dovuti alle alte temperature presenti negli edifici scolastici. È una situazione che non può più essere sottovalutata». A dichiararlo è Alberto Ruggin, vicepresidente di Anief Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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