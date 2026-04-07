Social network vietati ai minori di 15 anni | nel nuovo ddl filtri obbligatori su smartphone e sanzioni per le famiglie

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo sta elaborando un disegno di legge che prevede il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. La proposta include l’installazione di filtri obbligatori sugli smartphone e sanzioni rivolte alle famiglie che non rispettano le nuove regole. La legge mira a regolamentare l’uso dei social da parte dei giovani e a responsabilizzare i genitori sulla gestione di dispositivi digitali.

Il Governo prepara una legge per vietare i social agli under 15, imponendo filtri obbligatori e multando i genitori inadempienti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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