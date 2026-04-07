Uso dei social network vietato ai minori di 15 anni | riprende l’iter parlamentare al Senato

Il disegno di legge che limita l’uso dei social network ai minori di 15 anni torna in discussione al Senato mercoledì 8 aprile, dopo una pausa nel percorso parlamentare. La proposta mira a regolamentare l’accesso dei giovani alle piattaforme social, riprendendo l’iter legislativo interrotto in precedenza. La discussione si concentra sull’introduzione di norme specifiche per la tutela dei minori nel contesto digitale.

Il disegno di legge sulla tutela dei minori nella dimensione digitale torna mercoledì 8 aprile all’esame del Senato, dopo un lungo arresto dell’iter parlamentare. Al centro del provvedimento c’è il divieto di iscrizione autonoma ai social network per gli under 15. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Studenti distratti e aggressivi, la Grecia corre ai ripari: verso il divieto dei social network per i minori di 15 anniLa Grecia prepara una legge per vietare i social media ai minori di 15 anni tramite l'app Kids Wallet.

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Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com