Scrivi il mio nome col sangue ricatti e sfide estreme online | indagati due 15enni l’ombra della rete 764
Due minorenni di 15 anni sono stati indagati per aver inviato messaggi di ricatto e minaccia attraverso piattaforme online, chiedendo di scrivere un nome con il sangue e coinvolgendo altre persone in sfide estreme. Le indagini riguardano episodi di ricatto emotivo, minacce e comportamenti che hanno causato paura e sofferenza tra le vittime. La polizia ha avviato le verifiche per accertare i fatti.
Grosseto, 30 maggio 2026 – Ricatti emotivi, terrore, sottomissione e dolore. Qualche volta fino alla morte. E sfide. Sono i terribili ’ingredienti’ di un mondo ancora troppo sommerso che minaccia soprattutto i giovanissimi. I soggetti più fragili che finiscono nella rete di gruppi che possiamo senza timore definire criminali. Dall’altra parte del web, spesso del mondo, ti aspetteresti però adulti. Anche, ma non solo. Due 15enni indagati per istigazione al suicidio. L’inchiesta aperta dalla Procura dei minori di Firenze per istigazione al suicidio parte dalla Germania e arriva fino al capoluogo maremmano. Dritta a due quindicenni, compagni di scuola, che sono finiti nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Filippo Focardi e portata avanti dagli uomini della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
He Framed His Wife For Cheating To Marry His Mistress. She Divorced, Wed A Ceo And Began Her Revenge
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