Scrivi il mio nome col sangue ricatti e sfide estreme online | indagati due 15enni l’ombra della rete 764

Notizia in breve

Due minorenni di 15 anni sono stati indagati per aver inviato messaggi di ricatto e minaccia attraverso piattaforme online, chiedendo di scrivere un nome con il sangue e coinvolgendo altre persone in sfide estreme. Le indagini riguardano episodi di ricatto emotivo, minacce e comportamenti che hanno causato paura e sofferenza tra le vittime. La polizia ha avviato le verifiche per accertare i fatti.