Modena minacciano un coetaneo col coltello allo sterno per 3 euro | arrestati due 15enni

A Modena, due ragazzi di 15 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver minacciato un coetaneo con un coltello allo sterno per ottenere 3 euro. L’episodio è avvenuto dopo l’orario scolastico e i minorenni sono stati sottoposti a misura cautelare. La vittima non ha riportato ferite e l’indagine è coordinata dalle autorità locali.

Due adolescenti sono stati sottoposti a misura cautelare della permanenza in casa a seguito di gravi indizi di rapina aggravata e tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un loro coetaneo. I fatti sono avvenuti a Modena nel mese di dicembre, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, dopo le indagini della Polizia di Stato. Le indagini e la misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 21 marzo scorso la Polizia di Stato di Modena ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di due giovani di 15 anni.... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, minacciano un coetaneo col coltello allo sterno per 3 euro: arrestati due 15enni Articoli correlati Milano, quattro minorenni minacciano col coltello un 16enne per rapinarlo: due arrestati e due denunciatiMilano, 3 febbraio 2026 – Avevano preso di mira un 16enne, a cui volevano rubare la sigaretta elettronica sotto la minaccia del coltello. Leggi anche: A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggono Contenuti utili per approfondire Modena minacciano un coetaneo col... Modena: misura cautelare per due 15enni, gravemente indiziati di aver rapinato un coetaneoIl 21 marzo scorso, la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare della permanenza in casa, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i ... sassuolo2000.it Modena, rapina nei confronti di un coetaneo: fermati due 15enniLa Nera: Avevano avvicinato il 15enne e, dopo averlo afferrato per la felpa, lo avevano minacciato puntandogli un coltello allo sterno ... lapressa.it