Sfide di sangue orrore online su Roblox | una ragazzina tedesca in ospedale due 15enni italiani indagati per istigazione al suicidio
Una sfida su Roblox ha portato una ragazzina tedesca in ospedale, mentre due 15enni italiani sono indagati per istigazione al suicidio. L’episodio ha evidenziato i rischi legati a sfide online per i giovani, con le autorità che stanno approfondendo le responsabilità degli adolescenti coinvolti. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza digitale e sulla diffusione di contenuti pericolosi sulle piattaforme di gioco. Attualmente, le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Grosseto, 29 maggio 2026 – Da una sfida fortunatamente non andata a buon fine è emerso un mondo oscuro e pericoloso che avvolge e mette in pericolo la vita degli adolescenti. Una ragazzina tedesca che compie gesti di autolesionismo, ferendosi gravemente, per poi inviare video e foto con la scritta su un muro vergata con il sangue, per dimostrare che ha eseguito gli ’ordini’. Non è il primo caso purtroppo di gruppi che popolano il web e si insinuano nelle vite dei giovanissimi, distruggendole spesso. Due quindicenni indagati per istigazione al suicidio. Da questo episodio gli uomini della Polizia per la sicurezza cibernetica sono giunti fino in Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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