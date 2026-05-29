Una sfida su Roblox ha portato una ragazzina tedesca in ospedale, mentre due 15enni italiani sono indagati per istigazione al suicidio. L’episodio ha evidenziato i rischi legati a sfide online per i giovani, con le autorità che stanno approfondendo le responsabilità degli adolescenti coinvolti. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza digitale e sulla diffusione di contenuti pericolosi sulle piattaforme di gioco. Attualmente, le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Grosseto, 29 maggio 2026 – Da una sfida fortunatamente non andata a buon fine è emerso un mondo oscuro e pericoloso che avvolge e mette in pericolo la vita degli adolescenti. Una ragazzina tedesca che compie gesti di autolesionismo, ferendosi gravemente, per poi inviare video e foto con la scritta su un muro vergata con il sangue, per dimostrare che ha eseguito gli ’ordini’. Non è il primo caso purtroppo di gruppi che popolano il web e si insinuano nelle vite dei giovanissimi, distruggendole spesso. Due quindicenni indagati per istigazione al suicidio. Da questo episodio gli uomini della Polizia per la sicurezza cibernetica sono giunti fino in Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfide di sangue, orrore online su Roblox: una ragazzina tedesca in ospedale, due 15enni italiani indagati per istigazione al suicidio

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