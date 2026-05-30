Scozia – Curaçao 4-1 | gli uomini di Clarke battono i creatori della storia

La Scozia ha vinto 4-1 contro Curacao in una partita casalinga, arrivando in rimonta dopo aver subito un gol. La squadra di allenatore ha giocato con un uomo in meno nel secondo tempo. Questa è l’ultima partita in casa prima della partenza per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America. La gara si è conclusa con la squadra britannica che ha segnato tre reti nel secondo tempo.

2026-05-30 16:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La Scozia è arrivata in rimonta e ha battuto il Curacao in 10 uomini per 4-1 nell’ultima partita in casa prima di dirigersi in Nord America per la Coppa del Mondo del 2026. Curaçao, destinata a diventare la nazione più piccola a partecipare alla fase finale della Coppa del Mondo, ha stupito l’Hampden Park quando l’ex Manchester United Tahith Chong ha licenziato in vantaggio la squadra di Dick Advocaat. Ma la partita cambia dopo che un attimo di follia porta all’espulsione di Jurgen Locadia. La Scozia ne ha approfittato quando Findlay Curtis ha pareggiato, prima che una doppietta di Lawrence Shankland e un rigore di Ryan Christie completassero una vittoria alla fine confortevole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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