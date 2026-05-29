Pronostico Scozia-Curaçao | esito già scritto anche senza i big

L’incontro tra Scozia e Curaçao si svolgerà sabato alle 14:00 in una partita amichevole. La gara si giocherà senza la presenza di alcuni giocatori chiave delle rispettive nazionali. Sono disponibili informazioni su formazioni probabili, statistiche e modalità di visione in diretta tv e streaming.

Scozia-Curaçao è un’amichevole e si gioca sabato alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. C’è grande attesa per la selezione caraibica, una delle quattro debuttanti nel campionato del mondo che sta per aprire i battenti. Con una popolazione di appena 156mila abitanti, Curaçao è in assoluto la più piccola della storia della manifestazione internazionale e per gli uomini guidati dall’esperto ct olandese Dick Advocaat – il più anziano del Mondiale – è già un successo figurare tra le 48 partecipanti. Advocaat si era dimesso a febbraio per problemi personali legati alla salute della figlia ma a inizio maggio è tornato in sella, dopo che il suo sostituto, Fred Rutten, si è dimesso in seguito a delle incompresioni con alcuni giocatori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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