A Parma è stato scoperto un opificio clandestino di sigarette contraffatte. Durante un'operazione sono stati sequestrati circa venti tonnellate di tabacco e 200.000 pacchetti di sigarette. Dodici persone sono state arrestate in relazione a questa attività illegale. L'intervento ha portato allo smantellamento dell'impianto di produzione illegale.

È di 12 arresti e 20 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un opificio clandestino per la produzione di sigarette contraffatte. L’intervento, avvenuto a Parma, è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti e ha permesso di interrompere un vasto circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Le segnalazioni dei cittadini e l’avvio delle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via a seguito delle numerose telefonate ricevute dalla Stazione di Parma Oltretorrente. I residenti della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperto opificio clandestino a Parma, 200mila pacchetti di sigarette sequestrati: raffica di arresti

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