Maxi sequestro di sigarette di contrabbando scoperto deposito clandestino con 5 tonnellate di tabacchi

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in un deposito clandestino. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord, ha portato al ritrovamento e alla confisca delle sigarette illegalmente immagazzinate. Il deposito era stato allestito in modo illecito, senza autorizzazioni.