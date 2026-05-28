Maxi sequestro di sigarette di contrabbando scoperto deposito clandestino con 5 tonnellate di tabacchi
La Guardia di Finanza ha sequestrato circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando in un deposito clandestino. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord, ha portato al ritrovamento e alla confisca delle sigarette illegalmente immagazzinate. Il deposito era stato allestito in modo illecito, senza autorizzazioni.
Un deposito clandestino contenente circa cinque tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, un’attività investigativa che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Roma, sequestro di 12 tonnellate di sigarette di contrabbando: sei arresti
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