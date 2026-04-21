Pedone investito | è grave Travolto da un’auto trasferito all’ospedale in codice rosso

Un pedone è stato investito questa mattina in via Aurelia Nord, nei pressi del supermercato Penny, a Viareggio. L’uomo è stato colpito da un’auto e trasportato in codice rosso all’ospedale Versilia. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Viareggio, 21 aprile 2026 – Paura a Viareggio e apprensione per un pedone adesso grave in ospedale. L’uomo è stato investito da un’auto in via Aurelia Nord all’altezza del supermercato Penny ed è stato trasferito urgentemente all’ospedale Versilia. Accade nella mattina di martedì 21 aprile intorno alle 10.30. Da capire la dinamica: la macchina ha investito l’uomo, 72 anni, facendolo cadere pesantemente a terra. L’automobilista si è fermato e sono stati chiamati i soccorsi, mentre alcune persone prestavano le primissime cure. I soccorsi. Per il 118 sono intervenuti l’automedica di Viareggio sud e un’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale, al pronto soccorso del “Versilia”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rosso Notizie correlate Leggi anche: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga Ciclista travolto da un’auto: volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rossoGrave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Travolto da una moto e sbalzato per metri: anziano ferito in modo serio; Pedone travolto sulla Provinciale: anziano grave in ospedale. Schianto in SS36; Urtato da un'auto mentre attraversa, giovane finisce al Bufalini: non è grave; Bergamo, incidente in via Locatelli: pedone travolto da un'auto al semaforo. Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rossoViareggio, intervento del 118 e della polizia municipale, che adesso si occupa di ricostruire la dinamica. Succede in via Aurelia Nord ... lanazione.it Pedone travolto sulla Provinciale: anziano grave in ospedale. Schianto in SS36Un uomo di 78 anni è stato sbalzato a terra per metri dopo l'impatto con una moto. Traffico in tilt anche nel pomeriggio per uno schianto sulla Statale 36 ... leccotoday.it #Marcianise- Muore durante lo sciopero in Autostrada: autotrasportatore travolto da un auto #Cronaca #Travolto #Autostrada #MiniCooper #Sciopero #NanoTV facebook Caserta, camionista ucciso sulla A1 durante la protesta: travolto da un’auto #caserta x.com