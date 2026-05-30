Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Vallemarina, frazione di Monte San Biagio. La ragazza viaggiava su uno scooter che si è scontrato con un camion. L’incidente si è verificato in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni della giovane sono risultate gravi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nel pomeriggio di ieri a Vallemarina, frazione di Monte San Biagio, dove una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. La giovane era in sella al suo scooter quando, lungo una strada interna della contrada, si è scontrata frontalmente con un camion per cause ancora in fase di accertamento. I soccorsi e il trasferimento. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trovato la minorenne cosciente ma con traumi importanti, soprattutto agli arti inferiori. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la ragazza è stata trasferita all’ospedale Fiorini di Terracina, dove era atterrata l’eliambulanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scooter contro camion in provincia di Latina: grave una ragazza di 16 anni

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