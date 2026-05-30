Scontro tra centauri sulla Tito-Brienza | un morto e uno ferito grave

Notizia in breve

Un incidente tra due motociclisti si è verificato sulla strada Tito-Brienza vicino a una galleria, provocando un decesso e un ferito grave. Secondo le prime ricostruzioni, i due centauri si sono scontrati frontalmente, ma le cause esatte dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in condizioni critiche, mentre il corpo senza vita è stato recuperato dai carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.