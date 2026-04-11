Questa mattina sulla SS107 Silana-Crotonese, nel territorio di Rende, si è verificato un incidente tra tre auto. L’impatto violento ha causato il ferimento grave di una persona e contusioni ad altri coinvolti. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi al traffico e ai mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un violento impatto tra tre autovetture ha paralizzato questa mattina la Strada Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Rende, provocando un grave ferito e diversi altri soggetti con contusioni. Il sinistro si è concentrato nei pressi dell’area commerciale Campus, costringendo le autorità a un massiccio intervento per gestire l’emergenza sanitaria e il blocco totale della viabilità. Il bilancio provvisorio raccolto sul posto indica che un uomo sulla trentina ha riportato lesioni di particolare gravità, mentre altre persone coinvolte nello scontro sono state assistite per ferite meno impegnative. Immediatamente dopo l’accaduto, due unità del servizio di emergenza sanitaria sono giunte sul quadrante interessato per prestare il primo soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra 3 auto sulla SS107: ferito grave e caos a Rende

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