Il 30 maggio, gli ambientalisti hanno organizzato uno sciopero che ha provocato la chiusura dell’autostrada A22 al Brennero. La protesta è stata motivata dall’eccessivo traffico di camion che attraversa quotidianamente il valico. Le comunità del Tirolo hanno espresso preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica. La politica italiana, invece, sostiene una maggiore liberalizzazione del traffico al Brennero.

L’aria inquinata, un fiume infinito di camion che attraversa il valico ogni giorno, l’autodifesa da parte delle comunità tirolesi del proprio diritto alla salute e la linea della politica italiana che, al contrario, punta su una liberalizzazione totale del traffico al Brennero. La chiusura dell’ autostrada A22 a causa delle proteste ambientaliste e che sabato 30 maggio interessa il corridoio di collegamento tra l’Italia e l’Austria, con direttrice verso il Nord Europa, è un condensato di tensioni latenti da anni e di tentativi finora non riusciti di mettere un freno ai trasporti su strada. La cornice di questo quadro, in cui le associazioni e le comunità locali austriache sono mobilitate, mentre le categorie economiche e molti politici italiani temono ricadute pesanti, è costituita dal dilemma tra gomma e rotaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro sull’eccessivo traffico di camion al Brennero: il 30 maggio gli ambientalisti scioperano e fanno chiudere l’autostrada A22

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CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

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