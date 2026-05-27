Brennero chiuso 30 maggio stop alla circolazione sull’A22 | le strade alternative

L’autostrada A22 del Brennero sarà chiusa al traffico sabato 30 maggio 2026 a causa di una manifestazione. La chiusura comporta l’interdizione totale del traffico lungo il corridoio del Brennero. Sono state indicate alcune strade alternative per i veicoli che devono attraversare la zona. La disposizione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno disposto il divieto di circolazione sull’autostrada in quella data.

L’autostrada A22 del Brennero resterà chiusa al traffico sabato 30 maggio 2026. A causa di una manifestazione, è stata disposta l’interdizione totale del traffico lungo il corridoio del Brennero. Il blocco sarà totale dalle 11:00 fino alle 19:00. Verrà istituita un’ uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, ma è già stato pensato un possibile corridoio anticipato nel caso di condizioni di traffico molto intenso. Gli unici mezzi che potranno passare sono i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, i mezzi che trasportano carburante e quelli di emergenza. Manifestazione 30 maggio: blocco del Brennero. Per permettere una manifestazione ambientalista, autorizzata dalle autorità del Tirolo, l’ autostrada A22 del Brennero verrà chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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